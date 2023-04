Protezione speciale, sindaci dem contro la stretta. Schifani: 'Sommersi dagli sbarchi' (Di lunedì 17 aprile 2023) - La maggioranza presenta in Commissione le modifiche al decreto che prevede l'abolizione della Protezione speciale per chi non ottiene lo status di rifugiato Leggi su tg.la7 (Di lunedì 17 aprile 2023) - La maggioranza presenta in Commissione le modifiche al decreto che prevede l'abolizione dellaper chi non ottiene lo status di rifugiato

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : ? Salvini ha la memoria corta sulla protezione speciale. Dice che l’ha introdotta il secondo governo Conte, ma non… - PagellaPolitica : ? Secondo Giorgia Meloni, la protezione speciale è una «protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto… - fratotolo2 : Il governo decide per lo stop alla #protezionespeciale, ovvero l’escamotage creato dalla sinistra per concedere il… - FEDEold1 : RT @PagellaPolitica: ? Salvini ha la memoria corta sulla protezione speciale. Dice che l’ha introdotta il secondo governo Conte, ma non è c… - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: ???? Le misure sulla protezione speciale sono giuste e sono condivise dalla maggioranza. La crisi migratoria va affrontata… -