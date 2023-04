Protezione Speciale, Celotto: 'L'anno scorso per 10mila persone, non sono numeri giganteschi' (Di lunedì 17 aprile 2023) "L'Italia ha creato due figure intermedie, che sono Protezione Speciale e sussidaria nell'attesa dell'asilo. Tutti gli stati europei hanno figure simili, serve una figura intermedia. La Protezione ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 17 aprile 2023) "L'Italia ha creato due figure intermedie, chee sussidaria nell'attesa dell'asilo. Tutti gli stati europei hfigure simili, serve una figura intermedia. La...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Il governo decide per lo stop alla #protezionespeciale, ovvero l’escamotage creato dalla sinistra per concedere il… - PagellaPolitica : ? Salvini ha la memoria corta sulla protezione speciale. Dice che l’ha introdotta il secondo governo Conte, ma non… - PagellaPolitica : ? Secondo Giorgia Meloni, la protezione speciale è una «protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto… - politicadonna : RT @lucasofri: La protezione speciale non esiste solo in Italia - ManuelGiustini : RT @robertosaviano: Le organizzazioni criminali ringraziano il governo #Meloni che, abolendo la protezione speciale per gli immigrati, non… -