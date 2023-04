Pronto per l’apertura a Ceppaloni il ‘Centro Disturbi Cognitivi e Demenze’: la lettera del DG dell’Asl Volpe a Mastella (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon una nota ufficiale la Asl, a firma del direttore generale Gennaro Volpe, ha informato il sindaco Clemente Mastella, in virtù di una richiesta di delucidazioni pervenuta da quest’ultimo che è finalmente attivabile il ‘Centro Disturbi Cognitivi e Demenze’ presso l’ ex edificio scolastico di San Giovarmi — Piazza Martiri a Ceppaloni (BN). “Egregio Signor Sindaco – scrive Volpe – in relazione alla Sua richiesta, riguardo la tempistica necessaria all’attivazione di un Centro Disturbi Cognitivi e Demenze da attivarsi sul territorio del Comune di Ceppaloni (BN), considerato che attualmente non è presente sul territorio provinciale alcuna struttura al riguardo e, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon una nota ufficiale la Asl, a firma del direttore generale Gennaro, ha informato il sindaco Clemente, in virtù di una richiesta di delucidazioni pervenuta da quest’ultimo che è finalmente attivabile ilpresso l’ ex edificio scolastico di San Giovarmi — Piazza Martiri a(BN). “Egregio Signor Sindaco – scrive– in relazione alla Sua richiesta, riguardo la tempistica necessaria all’attivazione di un Centroe Demenze da attivarsi sul territorio del Comune di(BN), considerato che attualmente non è presente sul territorio provinciale alcuna struttura al riguardo e, ...

