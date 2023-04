Progressisti, fine dell'ellusione: l'élite di sinistra ha dimenticato la realtà (Di lunedì 17 aprile 2023) Che fine ha fatto il progressismo? C'è stata un'epoca in cui il pensiero dominante era infarcito di una fiducia indiscussa nel progresso: convinta che ogni cambiamento storico (scientifico, tecnologico, antropologico, di costume...) sia intrinsecamente positivo, e che qualsiasi eventuale effetto negativo sarà corretto in tempi brevissimi, anzi, dando nuovo impulso al progresso stesso. Possiamo dire che l'ultimo cinquantennio è stata l'epoca del trionfo di questo progressismo, soprattutto dopo la caduta del Muro, negli anni Novanta, e che questa è stata la vera cultura dominante, praticamente in ogni parte del mondo. Con gli inizi del nuovo secolo sono cominciate le smentite della storia, l'11 settembre 2001 e il successo del terrorismo, l'insorgere improvviso di altri modi di guardare la vita dell'uomo, «Noi vinciamo perché amiamo più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Cheha fatto il progressismo? C'è stata un'epoca in cui il pensiero dominante era infarcito di una fiducia indiscussa nel progresso: convinta che ogni cambiamento storico (scientifico, tecnologico, antropologico, di costume...) sia intrinsecamente positivo, e che qualsiasi eventuale effetto negativo sarà corretto in tempi brevissimi, anzi, dando nuovo impulso al progresso stesso. Possiamo dire che l'ultimo cinquantennio è stata l'epoca del trionfo di questo progressismo, soprattutto dopo la caduta del Muro, negli anni Novanta, e che questa è stata la vera cultura dominante, praticamente in ogni parte del mondo. Con gli inizi del nuovo secolo sono cominciate le smentitea storia, l'11 settembre 2001 e il successo del terrorismo, l'insorgere improvviso di altri modi di guardare la vita'uomo, «Noi vinciamo perché amiamo più ...

