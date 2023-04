Processo Ubi, confermate in secondo grado le assoluzioni di Giovanni Bazoli e altri 10 imputati (Di lunedì 17 aprile 2023) La Corte d’Appello di Brescia ha confermato le assoluzioni decise primo grado nell’ambito del Processo su Ubi banca (ora parte di Intesa Sanpaolo, ndr). Nel Processo veniva contestato il reato di ostacolo alla vigilanza nell’ambito della fusione per incorporazione tra la bresciana Banca Lombarda e Piemontese e la bergamasca Banche Popolari Unite trasformate nel 2007 in Ubi Banca. Il pubblico ministero Paolo Mandurino, che ha rappresentato l’accusa nel primo grado e anche in appello, aveva chiesto 11 condanne tra cui anche nei confronti di Giovanni Bazoli presidente emerito di Intesa Sanpaolo e fino al 2012 nel Consiglio di sorveglianza Ubi. Bazoli è stato assolto così come accaduto in primo grado davanti al tribunale di Bergamo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) La Corte d’Appello di Brescia ha confermato ledecise primonell’ambito delsu Ubi banca (ora parte di Intesa Sanpaolo, ndr). Nelveniva contestato il reato di ostacolo alla vigilanza nell’ambito della fusione per incorporazione tra la bresciana Banca Lombarda e Piemontese e la bergamasca Banche Popolari Unite trasformate nel 2007 in Ubi Banca. Il pubblico ministero Paolo Mandurino, che ha rappresentato l’accusa nel primoe anche in appello, aveva chiesto 11 condanne tra cui anche nei confronti dipresidente emerito di Intesa Sanpaolo e fino al 2012 nel Consiglio di sorveglianza Ubi.è stato assolto così come accaduto in primodavanti al tribunale di Bergamo. ...

Processo Ubi, tutti assolti anche in appello La Corte d'appello di Brescia ha confermato le assoluzioni del primo grado del processo Ubi, in cui veniva contestato il reato di ostacolo alla vigilanza nell'ambito della fusione per incorporazione tra la bresciana Banca Lombarda e Piemontese e la bergamasca Banche Popolari. Processo Ubi: tutti assolti. La Corte d'appello di Brescia non si limita a confermare le assoluzioni già stabilite in primo grado dal Tribunale di Bergamo l'8 ottobre del 2021, ma accoglie i ricorsi.