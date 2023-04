Processo d’appello, pena dimezzata per il giudice Alberto Capuano: cadono le accuse di corruzione (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutipena dimezzata e accuse derubricate in secondo grado per il giudice napoletano Alberto Capuano, arrestato nel luglio 2019 in un blitz della Squadra Mobile di Roma, perché ritenuto al centro di un presunto giro di corruzione. Con sentenza emessa oggi dalla terza sezione penale della Corte di Appello di Roma, il magistrato (difeso dai penalisti Alfonso Furgiuele e Alfredo Sorge) è stato assolto dalle cinque contestazioni di corruzione in atti giudiziari, per le quali in primo grado era stato emesso il verdetto di colpevolezza dal tribunale di Roma, del 14 settembre 2021. Per due contestazioni, la Corte d’appello ha ritenuto sussistere il reato di traffico di influenze. Per una terza, invece, il tentativo di traffico di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutie accuse derubricate in secondo grado per ilnapoletano, arrestato nel luglio 2019 in un blitz della Squadra Mobile di Roma, perché ritenuto al centro di un presunto giro di corruzione. Con sentenza emessa oggi dalla terza sezionele della Corte di Appello di Roma, il magistrato (difeso dailisti Alfonso Furgiuele e Alfredo Sorge) è stato assolto dalle cinque contestazioni di corruzione in atti giudiziari, per le quali in primo grado era stato emesso il verdetto di colpevolezza dal tribunale di Roma, del 14 settembre 2021. Per due contestazioni, la Corteha ritenuto sussistere il reato di traffico di influenze. Per una terza, invece, il tentativo di traffico di ...

