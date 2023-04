Problemi risolti per i Samsung Galaxy S23 sulla fotocamera tra un mese (Di lunedì 17 aprile 2023) Pare saranno presto risolti alcuni Problemi delicati riscontrati a bordo dei Samsung Galaxy S23 nel corso delle ultime settimane, soprattutto per quanto concerne la questione fotocamera. Vicenda in piedi da un po’ di tempo, che a dire il vero è stata approcciata anche con la patch di aprile, diffusa in Italia già nello scorcio iniziale del mese. Tuttavia, il modello Ultra presenta ancora delle anomalie che vale la pena prendere in considerazione oggi, in vista di un ulteriore intervento in programma a stretto giro tramite gli sviluppatori del colosso coreano. Verranno risolti nel giro di un mese i Problemi per i Samsung Galaxy S23 sulla fotocamera: situazione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Pare saranno prestoalcunidelicati riscontrati a bordo deiS23 nel corso delle ultime settimane, soprattutto per quanto concerne la questione. Vicenda in piedi da un po’ di tempo, che a dire il vero è stata approcciata anche con la patch di aprile, diffusa in Italia già nello scorcio iniziale del. Tuttavia, il modello Ultra presenta ancora delle anomalie che vale la pena prendere in considerazione oggi, in vista di un ulteriore intervento in programma a stretto giro tramite gli sviluppatori del colosso coreano. Verrannonel giro di unper iS23: situazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... howbighowbluee : ieri addormentata con l’ansia x due problemi di lavoro che avrei avuto smazzarmi oggi eppure eccoci qua neanche le… - BusaFabio : L'eco stordimento nella sua forma più pura: la violenza contro il genere umano per problemi interiori mai risolti. - cinnamonkaveh : non perché io sia quest'anima pura che non pensa ai soldi, solo che ho vissuto da poverx tutta la vita e non saprei… - ludovicom1985 : far arrivare ai giocatori la voce di noi tifosi, che sogniamo di arrivare in finale, sogniamo di alzare il trofeo p… - The_Scarlet_Pi : @PossibileIt Basterebbe tassare queste sciocchezze ideologiche e i problemi di bilancio sarebbero risolti -