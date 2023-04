Probabili formazioni Roma-Feyenoord | ritorno quarti Europa League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ledi, match dideidi finale di. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 20 aprile nella cornice di un Olimpico interamente sold out, incluso il settore ospiti aperto (visto il divieto per gli olandesi) ai tifosi giallorossi. Stadio quindi tutto esaurito e ambiente infuocato per spingere i giallorossi all’operazione rimonta dopo l’1-0 dell’andata per la squadra di Slot a Rotterdam. Laè uscita coi rimpianti dal De Kuip con un rigore sbagliato e una traversa colpita. Ora però sarà tutta un’altra storia, o almeno è quello che Mourinho si augura davanti al suo pubblico. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky, Dazn ...