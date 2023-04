Probabili formazioni Napoli-Milan | le ultime novità Osimhen recupera? Ballottaggi e dubbi

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) Scaldano i motoriin vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, martedì 18 aprile, alle 21.00 al Maradona di. Campani e rossoneri hanno pareggiato le rispettive partite di campionato con i due allenatori, Luciano Spalletti e Stefano Pioli che hanno dato fondo a tutta la rosa facendo ampio turnover in campionato per prepararsi al meglio a questa sfida. Ilparte dall’1-0 dell’andata, ottenuto grazie alla rete di Bennacer che ha deciso il match del Meazza, ma ilè deciso a tentare la rimonta. Per riuscirci Spalletti si affiderà al suo bomber: Victorè già rientrato contro il Verona e partirà dal 1’. Si tratta di un recupero fondamentale per gli azzurri sia per l’apporto in termini di reti sia per la ...