Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Jovic potrebbe partire dal 1?

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) Questa sera, lunedì 17 aprile alle ore 20.45, scenderanno in campo le due ultimeche disputeranno il 30esimo turno di Serie A. A chiudere il programma di questa giornata ci penseranno ladi Vincenzo Italiano e l’di Gian Piero Gasperini l’incontro sarà diretto da Marco Guida. Le due compagini sono pronte a battagliare sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi che si prospetta caldissimo per un grande match e soprattutto dopo il grande periodo che sta attraversando l’undici toscano. La Viola non conosce più il verbo perdere da oramai 2 mesi: ultima squadra in grado di batterla la Juventus di Massimiliano Allegri lo scorso 12 febbraio per 1-0. Da quel momento in tutte le competizione disputate, ovvero campionato italiano, Coppa Italia e Conference League, lanon ha mai più perso. ...