Prima notte fuori dalla terapia intensiva per Berlusconi

(Di lunedì 17 aprile 2023) AGI -nel reparto di degenza ordinaria del San Raffaele per Silvioche da ieri pomeriggio ha lasciato ladopo 12 giorni di ricovero. Lo apprende l'Agi da fonti ospedaliere. Previsto per oggi un bollettino medico - il quarto dopo quelli del 6, del 10 e del 13 aprile - che aggiorni sull'esito delle prime ore di monitoraggio delle condizioni dell'ex premier. Rassicurazioni, seppur ancora caute, sono arrivate ieri dal fratello Paolo e dal suocero Orazio Fascina che, uscendostruttura, ai giornalisti hanno detto: "Sta bene". Questo è il tredicesimo giorno di permanenza in ospedale per il presidente di FI.

Berlusconi, prima notte fuori dalla terapia intensiva. Oggi il bollettino medico QUOTIDIANO NAZIONALE

L’ex premier è ricoverato San Raffaele di Milano dal 5 aprile per curare un’infezione polmonare. Ieri il fratello Paolo all’uscita dell’ospedale ha confermato i miglioramenti: “Tutto bene” ...Milano, 17 aprile 2023 - È atteso per oggi il bollettino medico sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'in ...