Prigozhin vuole cacciare il governatore di San Pietroburgo Alexander Beglov

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ormai è chiaro chesta cercando di usare il peso della Wagner nella guerra in Ucraina e nelle campagne in Africa per scalare posizioni di potere. Il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny...

Ormai è chiaro chesta cercando di usare il peso della Wagner nella guerra in Ucraina e nelle campagne in Africa per scalare posizioni di potere. Il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny, ha rilanciato sul suo canale Telegram una petizione per chiedere le dimissioni di Alexander Beglov , il governatore di San Pietroburgo , luogo dov'è stato ucciso in un attentato il vlogger ...La mossa di: "Mosca si fermi e si consolidi". Gli analisti Usa: "sfruttare un'eventuale sconfitta in ...Per ora però la linea dinon prevale, anzi. Il report dell'Intelligence britannica ritiene che il nuovo metodo di arruolamento dimostra che Mosca sta pianificando una guerra non breve: 'La ...

Guerra in Ucraina, dagli Usa: “Prigozhin vuole sfruttare il fallimento della Russia” Il Tempo

Il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha rilanciato sul suo canale Telegram una petizione per chiedere le dimissioni di Alexander Beglov, il governatore di San Pietroburgo, luogo dov’è stato ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Mosca condanna il dissidente Kara-Murza a 25 anni di prigione. LIVE ...