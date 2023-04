Prigozhin smentisce i suoi mercenari | ' La Wagner non uccide bambini ma li salva dal regime di Kiev'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CdT_Online : Lo ha scritto su Telegram il capo del Gruppo Wagner, commentando le parole dei due miliziani che hanno detto di ave… -

ha anche specificato che non ha "la possibilità tecnica di vedere il video nella sua interezza in questo momento", ma che lo "esamineremo sicuramente in dettaglio e daremo una valutazione ...Mosca Bakhmut non è accerchiata dalle forze russe. Lo ha sottolineato su Telegram il fondatore del gruppo Wagner , Yevgeny. "Le forze armate ucraine continuano a ...L'Ucraina denuncia i crimini, Mosca chiede delle verifiche sull'autenticità, mentre il capo di WagnerSono comparsi in rete dei video, la cui attendibilità è ancora da confermare, ...

Prigozhin smentisce: «Nessuno spara ai bambini» Corriere del Ticino

«Riguardo alle fucilazioni di bambini, naturalmente nessuno spara mai a civili o bambini, nessuno ne ha bisogno. Siamo andati lì per salvarli dal regime in cui si trovavano». Lo ha scritto su Telegram ...L'esercito di Kiev si starebbe ritirando da molte posizioni. Notizia confermata dall'intelligence britannica. "l'opzione ideale sarebbe ora annunciare la fine della guerra e radicarsi saldamente nei t ...