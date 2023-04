Prezzi carburanti: arrivano i ribassi, soprattutto sul Gpl (Di lunedì 17 aprile 2023) Sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti arrivano diversi ribassi, i cui effetti si vedranno sulle medie nei prossimi giorni. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i Prezzi consigliati del Gpl. Per IP e Tamoil registriamo ribassi di un cent/litro su benzina e gasolio. Per Q8 - 2 cent/litro sulla ... Leggi su sardegnalive (Di lunedì 17 aprile 2023) Sui listini deiconsigliati deidiversi, i cui effetti si vedranno sulle medie nei prossimi giorni. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati del Gpl. Per IP e Tamoil registriamodi un cent/litro su benzina e gasolio. Per Q8 - 2 cent/litro sulla ...

