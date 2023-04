Presidente Confagricoltura Benevento sulla nomina di Marotta: “Linea condivisa” (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una Linea politica definita in armonia e condivisa con Confagricoltura nazionale e Confagricoltura Campania. Dopo un commissariamento durato quasi due anni e dopo due anni e mezzo dalla sua elezione in qualità di Presidente di Confagricoltura Benevento, Antonio Casazza interviene per esprimere la sua soddisfazione per la nomina del 53enne Giampiero Marotta come Direttore di Confagricoltura Benevento. Il Presidente dichiara: “Con il Consiglio direttivo del 12 aprile 2023 si dà finalmente avvio ad un nuovo percorso della nostra struttura. Su mia proposta la scelta è caduta sul Direttore Giampiero Marotta, che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Unapolitica definita in armonia econnazionale eCampania. Dopo un commissariamento durato quasi due anni e dopo due anni e mezzo dalla sua elezione in qualità didi, Antonio Casazza interviene per esprimere la sua soddisfazione per ladel 53enne Giampierocome Direttore di. Ildichiara: “Con il Consiglio direttivo del 12 aprile 2023 si dà finalmente avvio ad un nuovo percorso della nostra struttura. Su mia proposta la scelta è caduta sul Direttore Giampiero, che ...

