Premio Elsa Morante 2023 per la Narrativa a Lorenzo Marone

Con "Le madri non dormono mai" pubblicato dalla Einaudi, lo scrittore Lorenzo Marone vince il prestigioso Premio Elsa Morante per la Narrativa. Un libro limpido e struggente, dalla scrittura essenziale e profonda, che gli è valsa la più classica delle sezioni del Premio intitolato alla grandissima scrittrice Elsa Morante. In questa edizione del Premio, che ha una dedica ideale ai 60 anni del Centro di Produzione Rai di Napoli, magistralmente diretto da Antonio Parlati, verrà anche trasmesso uno speciale su Maurizio Costanzo, per rendere omaggio ad un grande comunicatore che da circa 15 anni, faceva parte della giuria del Premio, riuscendo a lavorare anche sulle scelte di ...

