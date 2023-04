Premier Sunak indagato: conflitto d'interessi per gli affari della moglie (Di lunedì 17 aprile 2023) Problemi in vista per il primo ministro britannico, Rishi Sunak, sottoposto a investigazione amministrativa per un presunto conflitto d'interessi familiari. L’indagine si riferisce alle quote che la moglie, Akshata Murthy, figlia di uno... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 aprile 2023) Problemi in vista per il primo ministro britannico, Rishi, sottoposto a investigazione amministrativa per un presuntod'familiari. L’indagine si riferisce alle quote che la, Akshata Murthy, figlia di uno...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Regno Unito ????, il premier Sunak indagato: possibile conflitto d'interessi. @ultimora_pol - RaiNews : Il premier britannico Sunak indagato dalla commissione interna al Parlamento per non aver dichiarato un business di… - repubblica : Regno Unito, il premier Sunak indagato: possibile conflitto d'interessi - TerrinoniL : Regno Unito, il premier Sunak indagato per conflitto d'interessi - AnnaMasella1 : RT @RaiNews: Il premier britannico Sunak indagato dalla commissione interna al Parlamento per non aver dichiarato un business di sua moglie… -