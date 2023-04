Premier League 2022 23 | ritorna a sorridere il Liverpool | 6-1 contro il Leeds

(Di lunedì 17 aprile 2023) Iltorna alla vittoria dopo quattro giornate e lo fa alla grande: termina 1-6 la sfidailvalevole per la 31esima giornata di/23. La formazione di Klopp sale così a 47 punti accorciando verso la zona Europa, i Whites invece collezionano la 16esima sconfitta stagionale restando a quota 29. Prima mezzora di gioco equilibrata con occasioni da entrambe le parti, il match viene sbloccato poi al 35esimo da Gakpo. L’attaccante riceve un assist da Alexander-Arnold e conclude facile a porta vuota. Il raddoppio degli ospiti arriva quattro minuti più tardi: Jota serve Salah con un capolavoro, è quest’ultimo a finalizzare in porta a botta sicura. I padroni di casa riaprono il match accorciando le distanze: Sinisterra al 47esimo prende palla e insacca la ...

La partita Leeds - Liverpool di Lunedì 17 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per 31° giornata di LEEDS - Lunedì 17 aprile 2023 , alle ore 21:00 il Leeds riceverà il Liverpool per la giornata 31 del campionato.

Leeds United - Liverpool: ecco le formazioni ufficiali della sfida della trentunesima giornata di Premier League 2022/23 in programma alle 21.00.