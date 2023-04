Precipita dal terzo piano mentre pulisce la caldaia: muore Anna Maria Aversano (Di lunedì 17 aprile 2023) Tragedia in via Brighini a Frosinone. Una 70enne è Precipitata dal terzo piano mentre puliva la caldaia che si trovava fuori al balcone del suo appartamento. È successo nelle primissime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 17 aprile. La 70enne, Anna Maria Aversano si trovava su uno scaletto sul suo terrazzino e stava pulendo la caldaia, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte degli uomini del Commissariato di Polizia, ha perso l’equilibrio ed è Precipitata da un’altezza di circa sette metri. Alcuni passanti hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine Sul posto sono accorsi gli agenti di Polizia e anche i sanitari del 118, questi ultimi hanno solo potuto constatare il decesso dell’anziana che, a causa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Tragedia in via Brighini a Frosinone. Una 70enne èta dalpuliva lache si trovava fuori al balcone del suo appartamento. È successo nelle primissime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 17 aprile. La 70enne,si trovava su uno scaletto sul suo terrazzino e stava pulendo la, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte degli uomini del Commissariato di Polizia, ha perso l’equilibrio ed èta da un’altezza di circa sette metri. Alcuni passanti hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine Sul posto sono accorsi gli agenti di Polizia e anche i sanitari del 118, questi ultimi hanno solo potuto constatare il decesso dell’anziana che, a causa ...

