Prassi e diritto | alcuni luoghi comuni da sfatare nel campo immobiliare e delle locazioni

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ogni ordinamento giuridico, in quanto tale, produce e modifica continuamente le proprie leggi. Tale meccanismo viene realizzato attraverso le c.d. “fonti del”, ovvero l’insieme di quegli atti o fatti che un ordinamento giuridico ritiene idonei a modificare o innovare l’ordinamento stesso. Nel nostro sistema giuridico esiste una precisa gerarchia tra tali “fonti del”, al cui apice troviamo la Costituzione, seguita dalle leggi. All’interno di tale gerarchia, spesso definita piramidale, ogni fonte di livello più alto è considerata superiore rispetto a quella di livello più basso e, pertanto, quest’ultima non può in alcun modo derogare alla prima. Nel gradino più basso di tale gerarchia sono ubicati gli “usi e le consuetudini”. In particolare, le consuetudini possono essere definite come quella serie di norme non scritte che viene ...