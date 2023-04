Pozzuoli | si incendiano due auto – paura tra i residenti

Leggi su ilblogdigio

(Di lunedì 17 aprile 2023) *Ricevo e pubblico: “Ieri, domenica 16 aprile, stavo tornando a casa intorno alle 23:30 quando, giunto in prossimità del parcheggio di fronte al Centro Solexpress, ho visto delle fiamme. In quel momento era già sul posto una pattuglia della polizia che ha fatto un sopralluogo al parcheggio, per poi uscire e bloccare la strada qualche Il Blog di Giò.