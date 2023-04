Powerbank con custodia protettiva per APPLE Watch, su Amazon a 21€ (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid L’idea di portarsi dietro più cavi per riuscire ad alimentare tutti i dispositivi che ormai vanno a formare un ecosistema, non fa altro che mettere ansia agli utenti. Per tale motivazione si cerca sempre un metodo che possa essere congeniale soprattutto nel caso in cui si decida di viaggiare. A proposito di ciò, ecco che viene fuori una delle offerte più interessanti soprattutto per gli amanti del mondo tech. Si tratta di un modo per ricaricare “on the road” il proprio smartWatch, più precisamente un APPLE Watch. Esatto, questa volta non potrete esimervi dal considerare un acquisto su Amazon, probabilmente tra i più intelligenti se spesso siete in giro. Si tratta della Powerbank di Smatree, azienda che ha pensato alla ricarica del celebre orologio smart ma anche alla sua ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid L’idea di portarsi dietro più cavi per riuscire ad alimentare tutti i dispositivi che ormai vanno a formare un ecosistema, non fa altro che mettere ansia agli utenti. Per tale motivazione si cerca sempre un metodo che possa essere congeniale soprattutto nel caso in cui si decida di viaggiare. A proposito di ciò, ecco che viene fuori una delle offerte più interessanti soprattutto per gli amanti del mondo tech. Si tratta di un modo per ricaricare “on the road” il proprio smart, più precisamente un. Esatto, questa volta non potrete esimervi dal considerare un acquisto su, probabilmente tra i più intelligenti se spesso siete in giro. Si tratta delladi Smatree, azienda che ha pensato alla ricarica del celebre orologio smart ma anche alla sua ...

