... ma vanno gestite - ha detto- Negli anni Settanta la contabilità si faceva a mano, poi sono arrivati i computer e i software gestionali: non per questo la nostra professione è finita. Così ...Bestseller di Amazon 'L'IA rimane uno strumento nelle mani del professionista e l' intuizione umana non potrà mai essere sostituita - ha proseguito- poiché è la nostra professione che continua ..."L'IA rimane uno strumento nelle mani del professionista e l' intuizione umana non potrà mai essere sostituita " ha proseguito" poiché è la nostra professione che continua a evolversi ...

Posca: regole chiare in tutti i Paesi su Intelligenza Artificiale Libero Tv

(Teleborsa) - "Non dobbiamo temere l'impatto dell' intelligenza artificiale nella nostra professione. Strumenti come ChatGPT non potranno mai sostituire l'abilità e il rapporto di fiducia tra commerci ...