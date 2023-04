Posa nuda a 58 anni | la modella con i capelli bianchi e fisico da urlo | ecco chi è

(Di lunedì 17 aprile 2023) Bellissima a cinquantotto. Laceca Paulina Porizkovasul suo profilo Instagram. «Inizio il 58° anno di età con nient’altro che sole e sorriso. E la speranza che il meglio debba ancora venire, e nient’altro che la gratitudine per tutto ciò che mi ha portato qui, in questo momento», recita il suo post. Tantissimi i complimenti tra i commenti. Chi è Paulina Porizkova Distesa sul letto, appare sorridente con il seno e le parti intime coperte dalle lenzuola e un peluche. E gli hashtag sono il manifesto dell’ageing come “greypride” (orgoglio grigio), l’orgoglio e il diritto di invecchiare senza pensare troppo alla forma fisica, alle rughe, a un corpo che cambia. L’ageing è infatti quel movimento che promuove un invecchiare naturale, un’estetica sganciata dall’ossessione di un corpo eternamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : L'essere sexy non ha scadenza, sostiene la modella cecoslovacca che alla fine degli anni 80 conquistò le copertine… - infoitcultura : Paulina Porizkova, la modella paladina dell'ageing posa nuda a 58 anni 'Il meglio deve ancora arrivare' - infoitcultura : Paulina Porizkova, la modella posa nuda a 58 anni: capelli bianchi e fisico da urlo. «Sole e sorriso, viva il grey… - infoitcultura : Modella posa nuda a 58 anni, Paulina Porizkova: «Sole e sorriso, viva il grey pride» Foto - infoitcultura : Posa nuda a 58 anni, la modella con i capelli bianchi e fisico da urlo -

Il post Instagram completamente" Comincio il 58 con nient'altro che il sole e un sorriso", ha scritto sulla sua pagina Instagram la modella, proseguendo: "E la speranza è che il meglio debba ...vedi anche Kate Mossnella nuova campagna per Bottega Veneta Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie ...Bellissima a cinquantotto anni. La modella ceca Paulina Porizkovasul suo profilo Instagram . 'Inizio il 58° anno di età con nient'altro che sole e sorriso. E la speranza che il meglio debba ancora venire, e nient'altro che la gratitudine per tutto ciò ...

Paulina Porizkova, la modella paladina dell'ageing posa nuda a 58 anni "Il meglio deve ancora arrivare" la Repubblica

AGI - "Il meglio deve ancora arrivare" e "l'essere sexy non ha scadenza". Con queste parole la modella Paulina Porizkova si è mostrata sul suo profilo Instagram quasi senza veli a 58 anni. Testimonial ...Nuda con le rughe e la chioma argentata. Così la modella ceca Paulina Porizkova si è mostrata sui social nel giorno del suo 58esimo compleanno. Una scelta precisa per lanciare un messaggio ...