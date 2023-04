Ponza | rubano uno scooter e lo nascondono nel furgone del lavoro | nei guai due giovani

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 aprile 2023)– Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A, i militari dell’Arma hanno deferito un 28enne di Terracina ed un 32enne di Norma per furto aggravato in concorso perché sorpresi a bordo di unutilizzato percon all’interno un motociclo sottratto poco prima al proprietario. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...