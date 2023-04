Ponte Stretto | Occhiuto | Risorse ci saranno Calabria e Sicilia pronte a cofinanziare opera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Il Ponte sullo Stretto senza coperture: e i costi hanno già superato i 14,6 miliardi - LucaBizzarri : ABBASSO I GRILLI, PARLIAMO ITALIANO, BASTA CARTE DI CREDITO, L’IDENTITÀ ITALIANA, DANTE È DI DESTRA, tagliamo dieci… - fattoquotidiano : Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di q… - infoitinterno : Ponte Stretto: Occhiuto, risorse ci saranno, Calabria e soprattutto Sicilia pronte a cofinanziare opera - MSteph71225712 : @Noiconsalvini Considerato che sullo stretto il ponte non ci sarà almeno cerchiamo di sistemare un porticciolo! -

"Non sono preoccupato e mi pare che non sia neanche una notizia, una novita', si sapeva che non c'erano ancora le risorse per ilsullo, sono risorse da reperire attraverso il confronto ..." Ilsullonon è finanziato nel Def Non mi sembra una notizia , si sapeva che nel Documento di economia e finanza non ci sarebbero state le risorse per questa grande infrastruttura". Lo ha ..."Ilsullonon è finanziato nel Def Non mi sembra una notizia, si sapeva che nel Documento di economia e finanza non ci sarebbero state le risorse per questa grande infrastruttura". Lo ha ...

«È una pazzia definanziare la Piattaforma logistica. Non possiamo non arrabbiarci con il governo nazionale quando, per esempio, per il ponte sullo Stretto i costi previsti sino a ...“Il Ponte sullo Stretto non è finanziato nel Def Non mi sembra una notizia, si sapeva che nel Documento di economia e finanza non ci sarebbero state le risorse per questa grande infrastruttura”. Lo h ...