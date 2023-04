Ponte Messina | Renzi | ' favorevole a farlo ma si rimettano a posto ferrovie Sicilia'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di q… - fattoquotidiano : Ponte di Messina: parla Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv: 'Le forze dei terremoti sono sempre superiori alle pr… - PagellaPolitica : ? @AngeloBonelli1 ha ragione: secondo il Def il ponte sullo Stretto di Messina costerà più di quanto promesso da Sa… - ElenaBellotti64 : RT @64wDany: @Tinca60roberta @meloni @matteosalvinimi @giancarlogiorge @MEF_GOV @TG4TV @Tg1Rai @Palazzo_Chigi Non sarei più tanto sicura x… - CirianiCarlo : RT @peppegiustolisi: Il costo per la costruzione del Ponte di Messina è passato da 7 a 14 miliardi oltre ai 1,2 già spesi. Ma considerate c… -

sullo Stretto di, il tema è sempre all'ordine del giorno. In molti si chiedono se nel Def o nella prossima legge di bilancio ci sarà spazio per questo tipo di investimenti. A rassicurare ......il Comune di" ha proseguito il Primo cittadino " e quanto verrà perseguito in ogni sede istituzionale che rappresenta fasi pianificatorie e realizzative delsullo Stretto di". ...Naturalmente, anche le ricadute dell'opera dovranno essere altrettanto sostenibili, così come ricordato dal sindaco dioggi in audizione. Ilsullo Stretto è un'opera fondamentale per l'...

Il ponte sullo Stretto di Messina "non ha copertura finanziaria" Today.it

Esiste un nodo burocratico che può essere d’impiccio al passaggio di quote della Stretto di Messina spa, la società incaricata di gestire la realizzazione del Ponte tra Calabria e Sicilia. L’ostacolo ...MESSINA – Per la prima uscita ufficiale il Comitato Ponte e libertà, associazione nazionale fondata a Roma dal senatore siciliano della Lega Nino Germanà e dagli ingegneri Giacomo Guglielmo, senior co ...