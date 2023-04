Polli allevati per ottenere più carne possibile, per il governo “benessere animale tutelato”. Ma per l’Ue la selezione genetica ha ripercussioni disastrose (Di lunedì 17 aprile 2023) Per la Commissione Ue gli allevamenti di Polli broiler, frutto di una selezione genetica per ottenere una crescita accelerata di petto e coscia, sono un problema e il 98% dei 550 milioni di Polli macellati ogni anno in Italia appartiene proprio alle razze broiler, ma per il governo italiano, che ha appena frenato la produzione di carne coltivata con un disegno di legge, “l’allevamento in Unione europea e in Italia si attua nel rispetto di una rigorosa normativa verticale sulla protezione del pollo da carne, che non ha eguali nel panorama internazionale”. E sarà per questo che diversi esponenti del governo continuano a parlare di “carne naturale” anche quando si tratta di quella dei Polli broiler, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Per la Commissione Ue gli allevamenti dibroiler, frutto di unaperuna crescita accelerata di petto e coscia, sono un problema e il 98% dei 550 milioni dimacellati ogni anno in Italia appartiene proprio alle razze broiler, ma per ilitaliano, che ha appena frenato la produzione dicoltivata con un disegno di legge, “l’allevamento in Unione europea e in Italia si attua nel rispetto di una rigorosa normativa verticale sulla protezione del pollo da, che non ha eguali nel panorama internazionale”. E sarà per questo che diversi esponenti delcontinuano a parlare di “naturale” anche quando si tratta di quella deibroiler, ...

