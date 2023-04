Pnrr: P. De Luca (Pd), 'rischi per caos e incompetenza destra' (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Il Governo non è mai riuscito ad avviare pienamente il motore del Pnrr da quando si è insediato. Prima le difficoltà nel completare gli ultimi 55 obiettivi del 2022 e il conseguente rinvio del pagamento della terza rata da 19 miliardi". Così Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche Ue. "Successivamente, la confusione sull'attuazione dei prossimi progetti e sulle eventuali modifiche da apportare al Pnrr. Poi, le dichiarazioni di vari esponenti di maggioranza sulla volontà di riunciare addirittura a parte delle risorse già ottenute, mettendo in discussione ad esempio investimenti decisivi come le case di comunità. Infine, il ritardo nella definizione dei programmi ReactEU. Il caos e l'incompetenza della destra stanno mettendo seriamente a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Il Governo non è mai riuscito ad avviare pienamente il motore delda quando si è insediato. Prima le difficoltà nel completare gli ultimi 55 obiettivi del 2022 e il conseguente rinvio del pagamento della terza rata da 19 miliardi". Così Piero De, capogruppo Pd in commissione Politiche Ue. "Successivamente, la confusione sull'attuazione dei prossimi progetti e sulle eventuali modifiche da apportare al. Poi, le dichiarazioni di vari esponenti di maggioranza sulla volontà di riunciare addirittura a parte delle risorse già ottenute, mettendo in discussione ad esempio investimenti decisivi come le case di comunità. Infine, il ritardo nella definizione dei programmi ReactEU. Ile l'dellastanno mettendo seriamente a ...

