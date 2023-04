Playout infuocato e violento | arbitro malmenato in Prima Categoria campana Video

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Doveva essere ‘semplicemente’ un match che valeva una stagione quello che ieri in tarda mattinata, con calcio d’inizio all’insolito orario delle 12,30, doveva andare in scena presso il campo di calcio comunale di Lusciano, in provincia di Caserta, dove la compagine di casa, il Frocalcio ospitava il Tre Torri San Marcellino nel match valevole per idicasertana girone A. La squadra vincente avrebbe conservato la, la perdente avrebbe salutato la, benchè in questi campionati basta un nulla per rimediare ad una retrocessione e ritrovarsi nella stessacalcistica anche nel campionato successivo. Eppure, nonostante ciò, la gara non è stata vissuta dai protagonisti con il fair play dovuto e ad un certo punto la ...