Playoff NBA 2023: colpo esterno di Lakers, Clippers e Miami. Denver buona la prima (Di lunedì 17 aprile 2023) Grandi sorprese e colpi esterni nella notte dei Playoff NBA. I Los Angeles Lakers ribaltano subito il fattore campo nella serie contro i Memphis Grizzlies e lo fanno vincendo gara-1 per 128-112. Decisivo il parziale di 15-0 nel finale di partita, dopo che il match era stato punto a punto. LeBron James (21 punti e 11 rimbalzi) ed Anthony Davis (22 punti e 12 rimbalzi) danno il loro contributo, ma sono Austin Reaves (23 punti e decisivo nel finale) e Rui Hachimura (top scorer con 29 punti) a prendersi soprattutto il centro del palcoscenico. Memphis è crollata negli ultimi minuti, nonostante un Jaren Jackson Jr. da 31 punti. I Grizzlies, oltre ad aver perso subito gara-1, sono molto preoccupati per le condizioni di Ja Morant, che si è procurato un infortunio alla mano, che lo ha tenuto fuori per tutto il finale di partita. La stella di Memphis è caduto ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Grandi sorprese e colpi esterni nella notte deiNBA. I Los Angelesribaltano subito il fattore campo nella serie contro i Memphis Grizzlies e lo fanno vincendo gara-1 per 128-112. Decisivo il parziale di 15-0 nel finale di partita, dopo che il match era stato punto a punto. LeBron James (21 punti e 11 rimbalzi) ed Anthony Davis (22 punti e 12 rimbalzi) danno il loro contributo, ma sono Austin Reaves (23 punti e decisivo nel finale) e Rui Hachimura (top scorer con 29 punti) a prendersi soprattutto il centro del palcoscenico. Memphis è crollata negli ultimi minuti, nonostante un Jaren Jackson Jr. da 31 punti. I Grizzlies, oltre ad aver perso subito gara-1, sono molto preoccupati per le condizioni di Ja Morant, che si è procurato un infortunio alla mano, che lo ha tenuto fuori per tutto il finale di partita. La stella di Memphis è caduto ...

