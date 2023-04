Playoff NBA 2022 2023 | gara-1 | Leonard trascina i Clippers | Miami sorprende Milwaukee

(Di lunedì 17 aprile 2023) Non sono mancate le sorprese nei match andati in scena tra la serata di domenica 16 e la nottata di lunedì 17 aprile valevoli per-1 deiNBA. Spicca il ko deiBucks, primi nella regular season, per mano deiHeat. Si è fatta sentire eccome l’assenza di Giannis Antetokounmpo, che si è infortunato dopo appena dieci minuti a causa di una brutta caduta dopo un fallo subito. La franchigia della Florida ha dunque colto la palla al balzo e si è imposta con il punteggio di 130-117,ta da Butler e Middleton, rispettivamente 35 e 33 punti. IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Successo a sorpresa anche dei Los Angeles Lakers, capaci di superare per 128-112 i Memphis Grizzlies e guadagnarsi il fattore campo. I protagonista non sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Finalmente è arrivato quel momento. Iniziano i playoff NBA e soprattutto si può fare il bracket. Anche Papa Frances… - parallelecinico : Una notizia che interesserà molte persone: NBA ha attivato un'offerta speciale per poter vedere tutte le partite de… - sportface2016 : #PlayoffNBA, gara-1 | #Leonard trascina i #Clippers, #Miami sorprende #Milwaukee - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Butler lancia Miami, i Bucks perdono gara-1 e Giannis. Hachimura show: vincono i Lakers, Morant ko #Nbaplayoff https://t.… - Gazzetta_NBA : Butler lancia Miami, i Bucks perdono gara-1 e Giannis. Hachimura show: vincono i Lakers, Morant ko #Nbaplayoff -

... mentre non mancherà lo spettacolo dell'che da qualche giorno ha dato il via alla sua fase più appassionante, quella dei. Ecco il programma completo della giornata di lunedì 17 aprile.... 12 punti in 19 minuti con 5/9 al tiro per lui, con i suoidefinitivamente terminate dopo ... FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti highlightsLeonard domina e Suns ko in gara - 1, colpaccio ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti highlightsLeonard domina e Suns ko in ... i Lakers battono a domicilio Memphis e iniziano inel migliore dei modi MEMPHIS GRIZZLIES - ...

Playoff NBA: Kawhi Leonard domina e Suns ko in gara-1, colpaccio Heat a Milwaukee Sky Sport

Si sono giocate nella notte le ultime gare 1 di questi NBA Playoffs, con due vittorie su tre fuori casa: Miami ha infatti sorpreso i leader a Est di ...Confermo o quanto meno ne fa al massimo una..... Dipende....da come il mercato si muove Impatto Kawhi Leonard, e i Los Angeles Clippers si prendono la vittoria per 115-110 sui Phoenix Suns nella gara ...