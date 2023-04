Play-off di Serie C, la Sg Volley vince gara 1 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon poteva avere un inizio migliore l’avventura della Intec Service SG Volley nei Play off promozione al campionato nazionale di B2. Al cospetto di un pubblico numero ed estremamente corretto, da entrambe le parti, le diavole rosse sangiorgesi espugnano la palestra Settembrini di Gioia Sannitica e portano a casa un successo importante in vista del prosieguo di questa finale Playoff promozione. Un 3-0 che non ammette repliche e che ribalta il vantaggio del fattore campo, per il miglior piazzamento in termini di classifica avulsa, che avevano in partenza le atlete casertana. Ottimo l’approccio alla partita delle atlete della Intec Service SG Volley che, testimonianza anche gli ampi parziali, hanno concesso veramente poco alle locali. Ora giusto il tempo di metabolizzare questa vittoria e già ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon poteva avere un inizio migliore l’avventura della Intec Service SGneioff promozione al campionato nazionale di B2. Al cospetto di un pubblico numero ed estremamente corretto, da entrambe le parti, le diavole rosse sangiorgesi espugnano la palestra Settembrini di Gioia Sannitica e portano a casa un successo importante in vista del prosieguo di questa finaleoff promozione. Un 3-0 che non ammette repliche e che ribalta il vantaggio del fattore campo, per il miglior piazzamento in termini di classifica avulsa, che avevano in partenza le atlete casertana. Ottimo l’approccio alla partita delle atlete della Intec Service SGche, testimonianza anche gli ampi parziali, hanno concesso veramente poco alle locali. Ora giusto il tempo di metabolizzare questa vittoria e già ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trentinovolley : ?????????? | PLAY OFF SCUDETTO 2023 ? Anche gara 2 è gialloblù! PalaBanca di Piacenza espugnato in quattro set, serie d… - trentinovolley : ???????? | PLAY OFF SCUDETTO 2023 ? Sarà Piacenza l'avversario dell'Itas Trentino nella serie di semifinale che inizia… - trentinovolley : ?????????? | PLAY OFF SCUDETTO 2023 ? Showtime alla BLM Group Arena! La prima vittoria stagionale su Piacenza (3-0) val… - occhioviterbese : Tuscania fa suo il golden set e passa ai quarti di finale dei Play Off di Serie A3 continua a leggere l'articolo su… - 789W789 : RT @trentinovolley: ?????????? | PLAY OFF SCUDETTO 2023 ? Anche gara 2 è gialloblù! PalaBanca di Piacenza espugnato in quattro set, serie di Se… -