Pistocchi: “Per gioco e mentalità meglio il Napoli, ma risultato e squalifiche a favore del Milan” (Di lunedì 17 aprile 2023) Twitter – . Il giornalista Maurizio Pistocchi, sul proprio profilo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 17 aprile 2023) Twitter – . Il giornalista Maurizio, sul proprio profilo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... runner_ac : @Mikfinoallafine @KarlOne71 @lapoelkann_ @juventusfc Non so se è un suo intelocutore (non scambia messaggi) , non p… - Giovann39862505 : RT @rott54558957: Nessun tifoso della #Juve ha detto che ieri ha giocato bene e non solo ieri, ma non per questo vado a condividere ciò che… - sonounoju29ro : RT @rott54558957: Nessun tifoso della #Juve ha detto che ieri ha giocato bene e non solo ieri, ma non per questo vado a condividere ciò che… - SandraCasini : @KarlOne71 @lapoelkann_ @juventusfc Con Pistocchi non si può interagire nemmeno se dice che piove e sta diluviando. È dannoso per la salute - michelezoli : RT @rott54558957: Nessun tifoso della #Juve ha detto che ieri ha giocato bene e non solo ieri, ma non per questo vado a condividere ciò che… -