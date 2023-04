Pisa: precipita in un pozzo di 15 metri. Salvato dai vigili del fuoco (Di lunedì 17 aprile 2023) Intorno alle 12.30 di oggi, 17 aprile 2023, una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, unitamente ad una del comando di Livorno, sono intervenute presso il comune di Casale Marittimo, su richiesta del 118 nella proprietà di un locale pubblico per soccorrere un uomo di 76 anni caduto in un pozzo profondo circa 15 metri. Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 aprile 2023) Intorno alle 12.30 di oggi, 17 aprile 2023, una squadra deideldi, unitamente ad una del comando di Livorno, sono intervenute presso il comune di Casale Marittimo, su richiesta del 118 nella proprietà di un locale pubblico per soccorrere un uomo di 76 anni caduto in unprofondo circa 15

CASALE MARITTIMO (PISA) – Intorno alle 12.30 di oggi, 17 aprile 2023, una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, unitamente ad una del comando di Livorno, sono intervenute presso il comune di Casale Marittimo, su richiesta del 118 nella proprietà di un locale pubblico per soccorrere un uomo di 76 anni caduto in un pozzo profondo circa 15 metri.