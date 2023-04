(Di lunedì 17 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato ai canali ufficiali del Milan prima del match di Champions con il Napoli «Normale chemotivatissimi e concentratissimi, saremo determinati per raggiungere il passaggio del turno. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso rispetto alla gara di campionato, neconsapevoli ma questi ambienti ci daranno grandi motivazioni e grande carica» «Probabilmente qualcosina cambierà anche domani, sia nelle nostre posizioni che in quelle dei nostri avversari. Ma ogni partita fa storia a sè, sicuramente fa strano incontrarci tre volte in così pochi giorni. Sarà una partita sicuramente esaltante, perché parliamo di una possibilità per le due squadre di arrivare in semifinale di Champions: sarà una partita di alto livello, di qualità, determinazione, attenzione, intensità e di energie» «La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Pioli: «Siamo fiduciosi. Abbiamo un piccolo vantaggio» A MilanTv: «Un piccolo vantaggio ce lo siamo presi, ma c’è… - MilanWorldForum : Kjaer e Pioli su Napoli MIlan Le dichiarazioni -) - diavolisempre : Pioli 'sappiamo che ci sarà un ambiente diverso da quello in campionato ma siamo pronti. Probabilmente ci saranno n… - ivantulipano : @AlbertoIonna @la_rossonera @serieApallone non siamo in minoranza,sono d'accordo su tutto aggiungo la grande cresci… - _itsashame : @ItsDuivel ma non è quello che preferisco, per me siamo senza punta tutto l'anno, ma conoscendo pioli sarà rebic la prima opzione -

Commenta per primo Non succede, non succede, ma se succede… Ormai ci. L'atto secondo dei quarti di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan sta per andare in ...e i suoi ragazzi ...apparsi, infatti, quello che realmente eravamo, una squadra rimaneggiata - aggiungo male - e ... col rischio di farlo infortunare e di dare una dritta asui suoi indubbi limiti (soprattutto ......ha sempre trovato contromisure adatte, il Napoli non è più quello esuberante e frizzante di ... parlando dell'attesa per la festa scudetto, del piacere di esserci: "vicini al sogno. La ...

Milan, Pioli: "C'erano due rigori per noi. Non siamo stati concreti" GianlucaDiMarzio.com

Si parte dall'1-0 dell'andata in favore del Milan: "Siamo concentratissimi, motivatissimi e determinatissimi - ha assicurato Stefano Pioli alla vigilia del match -, sappiamo che ci sarà un ambiente ...Victor Osimhen è sempre stato assente nei precedenti 3 scontri stagionali col Milan di Stefano Pioli. Gli ultimi due hanno sorriso non poco al tecnico dei Campioni d'Italia. Luciano Spalletti, in ...