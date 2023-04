Pioli | «Siamo fiduciosi Abbiamo un piccolo vantaggio» VIDEO

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato ai canali ufficiali del Milan prima del match di Champions con il Napoli «Normale chemotivatissimi e concentratissimi, saremo determinati per raggiungere il passaggio del turno. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso rispetto alla gara di campionato, neconsapevoli ma questi ambienti ci daranno grandi motivazioni e grande carica» «Probabilmente qualcosina cambierà anche domani, sia nelle nostre posizioni che in quelle dei nostri avversari. Ma ogni partita fa storia a sè, sicuramente fa strano incontrarci tre volte in così pochi giorni. Sarà una partita sicuramente esaltante, perché parliamo di una possibilità per le due squadre di arrivare in semifinale di Champions: sarà una partita di alto livello, di qualità, determinazione, attenzione, intensità e di energie» «La ...

Commenta per primo Non succede, non succede, ma se succede… Ormai ci. L'atto secondo dei quarti di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan sta per andare in ...e i suoi ragazzi ...apparsi, infatti, quello che realmente eravamo, una squadra rimaneggiata - aggiungo male - e ... col rischio di farlo infortunare e di dare una dritta asui suoi indubbi limiti (soprattutto ......ha sempre trovato contromisure adatte, il Napoli non è più quello esuberante e frizzante di ... parlando dell'attesa per la festa scudetto, del piacere di esserci: "vicini al sogno. La ...

Milan, Pioli: "Sarà un Maradona diverso, ma questo ci dà carica" - Sportmediaset Sport Mediaset

Alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di Champions League al Maradona, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’AC Milan. Ecco quanto raccolto dalla nostra ...ha diramato la lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida del Diego Armando Maradona, che si giocherà domani alle ore 21 a Fuorigrotta. Una bella notizia per il tecnico della squadra rossonera ...