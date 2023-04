Pioli sfida il Napoli: “Milan siamo determinata. Lo stadio non ci spaventa” (Di lunedì 17 aprile 2023) Stefano Pioli parla della sfida Napoli-Milan, match di ritorno dei quarti di Uefa Champions League che si gioca allo stadio Maradona. Uefa Champions League, le notizie di Napoli-Milan. Stefano Pioli parla a Milan Tv e presenta la sfida con il Napoli in programma alle ore 21.00 di martedì 18 aprile 2023. Il tecnico dei rossoneri a Milan Tv ha detto: “Il Milan è carico e determinato, oltre che molto concentrato, vogliamo passare il turno. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso da quello che abbiamo trovato durante la sfida di Serie A sempre con il Napoli. Ma questi ambienti ci danno una motivazione maggiore a fare ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) Stefanoparla della, match di ritorno dei quarti di Uefa Champions League che si gioca alloMaradona. Uefa Champions League, le notizie di. Stefanoparla aTv e presenta lacon ilin programma alle ore 21.00 di martedì 18 aprile 2023. Il tecnico dei rossoneri aTv ha detto: “Ilè carico e determinato, oltre che molto concentrato, vogliamo passare il turno. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso da quello che abbiamo trovato durante ladi Serie A sempre con il. Ma questi ambienti ci danno una motivazione maggiore a fare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Pioli sfida il Napoli: 'Milan siamo determinata. Lo stadio non ci spaventa' #Milan #napoli #Pioli… - napolipiucom : Milan: la lista dei convocati di Pioli per la sfida al Napoli: Giroud in ripresa #ChampionsLeague #Milan #Pioli… - sportli26181512 : Alle 19 la conferenza stampa pre-Napoli di Pioli e Kjaer: Alle ore 19.00, presso la sala stampa dello stadio 'Marad… - Salvato95551627 : RT @DAZN_IT: Si è già accesa la sfida #NapoliMilan di Champions ?? Spalletti e Pioli sono concentrati sull'obiettivo ???? #UCL #DAZN https://… -