Pioli | «Sarebbe un errore venire a Napoli e difendersi»

(Di lunedì 17 aprile 2023) La conferenza di Stefanoalla vigilia di-Milan gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. «Siamo molto contenti di esser qui a giocarci questa grande partita. Le ripartenza fanno parte della nostra caratteristiche». «unqui, abbiamo un minimo vantaggio contro una squadra che non perde in casa in Champions da dodici partite, ha sempre segnato tanti gol quest’anno, tre quattro gol. Dovremo gestire molto bene il pallone quando ce l’avremo». «Ci siamo allenati sui rigori, non ho pensato dove eventualmente mettere Maignan».: «Giochiamola terza partita contro ilin pochi giorni, vince chi sfrutterà meglio le occasioni che creeranno. Ila Milano è partito meglio di noi. «Siamo qui per ...

Il Milan non scenderà in campo a Napoli per difendere il vantaggio accumulato nell'andata dei quarti di finale di Champions League. "un errore", dice il tecnico rossonero Stefanoalla vigilia della sfida. "Abbiamo un minimo vantaggio - dice ripensando al successo per 1 - 0 ottenuto una settimana fa - e giochiamo in ...Commenta per primo Appuntamento con la storia. Stefanovuole guidare il Milan in quella chela sua prima semifinale di Champions League da allenatore . Il prossimo ostacolo si chiama Napoli, battuto per 1 - 0 nella gara di andata. Il tecnico ...Milan,non pensa al futuro: "Le valutazioni si fanno alla fine". Raggiungere la semifinale di Champions Leagueun grande traguardo per il Milan che però in questo momento sta facendo ...

Milan, Pioli: "Sarebbe un errore difendersi, vincerà chi sfrutterà le occasioni" - Sportmediaset Sport Mediaset

Magari qualcosa farò...". Pioli: "Siamo qui per giocarci la Champions" Una gara che può segnare il futuro della stagione rossonera e alla domanda se scambierebbe il quarto posto per la finale di ...Le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli ...