Pioli “Piccolissimo vantaggio | semifinale ancora da conquistare”

(Di lunedì 17 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La fiducia c'è tutta e ci deve essere, non perchè li abbiamo già battuti ma perchè siamo consapevoli delle nostre qualità, conosciamo le nostre situazioni, il nostro modo di giocare. Scenderemo in campo con grandissima fiducia”. Stefano, ai microfoni di Milan Tv, si fa portavoce dello stato d'animo rossonero alla vigilia della sfida del Maradona contro il Napoli. Si riparte dall'1-0 ottenuto dai rossoneri mercoledì scorso: “Ci siamo presi unma il Napoli, quest'anno in Champions, ha segnato una media di almeno tre gol nelle gare casalinghe contro avversari come Eintracht, Rangers, Ajax e Liverpool. Sarà tutta una qualificazione da conquistarsi, meritarsi, e sicuramente giocando una partita di altissimo livello. Saremo motivatissimi, concentratissimi e determinatissimi a raggiungere il ...

'Ci aspettiamo uno stadio caldo, così come ... Abbiamo un piccolissimo vantaggio ma non possiamo pensare di gestirlo. Dobbiamo attaccare e ... Dobbiamo stare attenti agli episodi", ha aggiunto.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Milan Tv del ritorno contro il Napoli: "sicuramente scenderemo in campo con grande fiducia. Abbiamo un piccolissimo vantaggio, ma il Napoli quest'anno ..."