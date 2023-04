Pioli in conferenza: “Osimhen grande pericolo, l’abbiamo studiato. Siamo pronti per supplementari e rigori” (Di lunedì 17 aprile 2023) Alla vigilia di Napoli Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, Stefano Pioli ha analizzato la sfida in conferenza stampa. Siamo molto contenti di essere qua a giocarci questa grande partita. Sarebbe un grave errore pensare di difendersi. Abbiamo un piccolo vantaggio e giochiamo contro una squadra che segna tantissimo. Dobbiamo giocare bene e da squadra e credo che dobbiamo gestire bene il pallone quando ce l’avremo. Possibilità di rigori? Li abbiamo provati, come facciamo sempre. Maignan non ho ancora pensato dove metterlo in lista in caso arrivassimo ai rigori. Cosa lascia la partita d’andata? Entrambe Siamo riusciti a mettere in difficoltà l’altro e vince chi riesce a sfruttare meglio le occasioni che si creano. Il Napoli all’andata ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Alla vigilia di Napoli Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, Stefanoha analizzato la sfida instampa.molto contenti di essere qua a giocarci questapartita. Sarebbe un grave errore pensare di difendersi. Abbiamo un piccolo vantaggio e giochiamo contro una squadra che segna tantissimo. Dobbiamo giocare bene e da squadra e credo che dobbiamo gestire bene il pallone quando ce l’avremo. Possibilità di? Li abbiamo provati, come facciamo sempre. Maignan non ho ancora pensato dove metterlo in lista in caso arrivassimo ai. Cosa lascia la partita d’andata? Entramberiusciti a mettere in difficoltà l’altro e vince chi riesce a sfruttare meglio le occasioni che si creano. Il Napoli all’andata ...

