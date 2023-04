Pioggia di insulti per Melissa Satta: “Nel 2023 non dovrebbe esistere ciò. Ora basta” (Di lunedì 17 aprile 2023) Negli ultimi giorni è rimbalzata su tutti i social l’agghiacciante titolo di una nota testata giornalistica nazionale che additava Melissa Satta come porta sfortuna. Il riferimento riguarda la love story dell’ex velina con tennista Matteo Berrettini che sta attraversando un momento no della propria carriera. Berrettini, infatti, è stato protagonista di diversi infortuni che lo hanno costretto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Negli ultimi giorni è rimbalzata su tutti i social l’agghiacciante titolo di una nota testata giornalistica nazionale che additavacome porta sfortuna. Il riferimento riguarda la love story dell’ex velina con tennista Matteo Berrettini che sta attraversando un momento no della propria carriera. Berrettini, infatti, è stato protagonista di diversi infortuni che lo hanno costretto L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabio_tab : @ghiaccia Porella, ci teneva così tanto al suo account, se lo curava dal 2012: tante battaglie novax, tanti insulti… - QdSit : Influencer 21enne compra casa in contanti e si vanta su TikTok: su di lei pioggia di insulti - yassine01937035 : RT @TuttoMercatoWeb: Rafa Leao difende Theo dalla pioggia di insulti dei tifosi del Napoli: 'Non succede nulla fratello' - maldiniforever3 : RT @TuttoMercatoWeb: Rafa Leao difende Theo dalla pioggia di insulti dei tifosi del Napoli: 'Non succede nulla fratello' - gabririzza : RT @TuttoMercatoWeb: Rafa Leao difende Theo dalla pioggia di insulti dei tifosi del Napoli: 'Non succede nulla fratello' -