Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #nuoto Pilato e Panziera da Riccione ai Mondiali. Dodici i qualificati finora - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Assoluti2023 #Fukuoka2023 #mondiali #nuoto Assoluti 2023 | Panziera e Pilato conquistano gli u… - OA_Sport : Nuoto, Campionati italiani 2023: il trio Pilato-Quadarella-Panziera vola ai Mondiali, Paltrinieri fa esprimenti nei… - sportface2016 : #Nuoto #AssolutiRiccione | Nei 400 stile libero arriva il terzo pass iridato per Simona #Quadarella. Obiettivo ragg… - FCaligaris : Gli Assoluti di Riccione terminano con 15 pass mondiali individuali per 12 atleti diversi, 7 uomini (Ceccon, Martin… -

Oggi nelle finali che hanno completato i Primaverili il pass lo hanno staccato Benedettanei 50 rana e Margherita, mentre Simona Quadarella ha staccato il biglietto anche per i 400 sl.Benedetta, pur non riuscendo a migliorare il gran tempo fatto segnare in mattinata, vince i ... Margheritala emula nei 200 dorso, vinti con un crono di 2'08 12: gara senza storia, con ...... in programma a Riccione , non può che essere Benedetta. Attesa nei 50 rana donne, non ha ... Una super Margheritaha dominato le batterie dei 100 dorso in 2:11.39 ma sarà chiamata a ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Benedetta Pilato illumina! Alle 17.30 le finali OA Sport

Oggi nelle finali che hanno completato i Primaverili il pass lo hanno staccato Benedetta Pilato nei 50 rana e Margherita Panziera, mentre Simona Quadarella ha staccato il biglietto anche per i 400 sl.Andata in archivio la quinta e ultima giornata dei Campionati italiani di nuoto 2023 di scena nello Stadio del Nuoto a Riccione. Titoli in palio e selezione per i Mondiali di Fukuoka (Giappone), in pr ...