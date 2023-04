Pigneto, risse in strada e furti: colpo al bar Sciubba (Di lunedì 17 aprile 2023) Continuano gli episodi di criminalità all’interno del Pigneto, questa volta toccando lo storico bar Sciubba. L’attività situato nella piazza centrale della zona, pur essendo un’istituzione nel quadrante cittadino, ugualmente non è stata risparmiata dalla sete di soldi di alcuni ladri. Dopo aver infatti scassinato la vetrina per accedere all’interno del locale commerciale, i ladri si sarebbero fatti strada e portato via tutto quello che hanno trovato all’interno della cassa. Continuano i furti al Pigneto: quartiere sotto scacco della criminalità? Il colpo all’interno del bar Sciubba, è stato messo in piedi con modalità molto semplice. Un rapinatore, forse aiutato da un complice, si sarebbe introdotto nel negozio sfondando la vetrina. Il varco sarebbe stato aperto rompendo il vetro con il lancio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Continuano gli episodi di criminalità all’interno del, questa volta toccando lo storico bar Sciubba. L’attività situato nella piazza centrale della zona, pur essendo un’istituzione nel quadrante cittadino, ugualmente non è stata risparmiata dalla sete di soldi di alcuni ladri. Dopo aver infatti scassinato la vetrina per accedere all’interno del locale commerciale, i ladri si sarebbero fattie portato via tutto quello che hanno trovato all’interno della cassa. Continuano ial: quartiere sotto scacco della criminalità? Ilall’interno del bar Sciubba, è stato messo in piedi con modalità molto semplice. Un rapinatore, forse aiutato da un complice, si sarebbe introdotto nel negozio sfondando la vetrina. Il varco sarebbe stato aperto rompendo il vetro con il lancio di ...

