Pigneto – Incendio causato da una candela | morta un’anziana

(Di lunedì 17 aprile 2023) – Domenica sera una donna di 76 anni ha perso la vita a causa di undivampato intorno alle 21.30 nel suo appartamento, al secondo piano di una palazzina in via del176. Le fiamme, da quanto si apprende, sarebbero partite da unache si trovava vicino a un materasso. La donna, a letto per problemi di salute, non è riuscita a mettersi in salvo. Il marito, di 77 anni, e il figlio, di 51 anni, sono riusciti a fuggire in tempo. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri e 118 che hanno constatato il decesso dell’anziana. L’appartamento è stato sottoposto a sequestro giudiziario. (Red/ Dire)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpuntoamezzogi : Incendio al Pigneto, muore a Roma donna disabile - - PressReview99 : Scoppia un incendio in una casa a Roma e una donna muore davanti al marito e al figlio: tragedia al Pigneto… - Marilenapas : RT @direpuntoit: Un candela avrebbe causato l'incendio divampato ieri sera in una casa del Pigneto, a Roma. - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: #Roma Incendio al #Pigneto, morta una donna di 76 anni. - infoitinterno : Incendio a Roma, morta una donna al Pigneto -

Une' divampato intorno alle 22 di ieri in una abitazione in via del176, a Roma, al secondo piano di una palazzina di 7. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che durante le ...Una donna di 76 anni, immobilizzata a letto per problemi di salute, è morta in undivampato ieri sera in un appartamento in via del176, a Roma. Probabilmente a scatenare il rogo una candela che era accesa per assenza di energia elettrica, forse troppo vicina al ......in via delin un appartamento di accumulatori seriali: l'anziana donna è morta in quanto immobilizzata a letto per problemi di salute. - - > Secondo una prima ricostruzione l'sarebbe ...

Tragedia al Pigneto: donna muore in un incendio RomaToday

Aveva 76 anni la donna disabile uccisa ieri sera poco dopo le 22, da un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione in via del Pigneto 176 a Roma. Le fiamme sono divampate al secondo piano della ...È una dramma della povertà quello accaduto a Roma, dove una donna di 76 anni è morta nell’incendio dell’abitazione in cui abitava. L’incendio - come ...