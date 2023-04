Pietrangeli: il tennis italiano, la sfida con Panatta e il pronostico su Sinner (Di lunedì 17 aprile 2023) Nicola Pietrangeli, uno dei migliori tennisti italiani, commenta la scena attuale del tennis italiano svelando il proprio pensiero su Sinner. Nicola Pietrangeli è considerato uno dei migliori tennisti italiani. Quando… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 17 aprile 2023) Nicola, uno dei miglioriti italiani, commenta la scena attuale delsvelando il proprio pensiero su. Nicolaè considerato uno dei miglioriti italiani. Quando… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... com_notizie : #Tennis, l'intervista esclusiva a Nicola #Pietrangeli - Gigimangia104 : @paolobertolucci The Fab four col Maestro Nicola Pietrangeli, quel tennis divertiva davvero #gliannipassano i… - giacomo1994_ : @Guidolino8 Ad oggi penso che sia il miglior talento prodotto dal tennis italiano dai tempi dei vari Panatta e Piet… - sportface2016 : #Tennis | #PietrangelI: “Momento bellissimo per il tennis italiano. Il derby? Scommetto su #Musetti”… - sportface2016 : #Tennis | “Momento bellissimo per il tennis italiano. Il derby? Scommetto su #Musetti” -