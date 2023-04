Pieraccioni: «Il Ciclone incassò 78 miliardi di lire. Nessuno aveva previsto quel successo» (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervista Leonardo Pieraccioni. Racconta di essersi fermato alla terza media. «Ho il diploma di terza media. Quando mi bocciarono a scuola, il mi’ babbo per farmi capire che la vita dei non istruiti è difficile mi mise a lavorare in una falegnameria dal suo amico Arturo Vannini che nel film Il pesce innamorato ho omaggiato: faccio il falegname e mi chiamo Vannino. Tuttora mi piace l’odore del coppale. Ma il mio sguardo era sempre rivolto al Teatro Verdi, che era di fronte alla bottega». A 16 anni, Pieraccioni cominciò a recitare. Racconta: «A 16 anni, con le imitazioni di Troisi, Bombolo, Benigni. Ho smesso quando ho capito che ridevano dei personaggi e non delle cose che dicevo io. Presto cominciai con il cabaret normale. La mia gavetta sono stati i pub, le piazze». Poi il salto: «In tv, a Fantastico 1992, con la grande ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervista Leonardo. Racconta di essersi fermato alla terza media. «Ho il diploma di terza media. Quando mi bocciarono a scuola, il mi’ babbo per farmi capire che la vita dei non istruiti è difficile mi mise a lavorare in una falegnameria dal suo amico Arturo Vannini che nel film Il pesce innamorato ho omaggiato: faccio il falegname e mi chiamo Vannino. Tuttora mi piace l’odore del coppale. Ma il mio sguardo era sempre rivolto al Teatro Verdi, che era di fronte alla bottega». A 16 anni,cominciò a recitare. Racconta: «A 16 anni, con le imitazioni di Troisi, Bombolo, Benigni. Ho smesso quando ho capito che ridevano dei personaggi e non delle cose che dicevo io. Presto cominciai con il cabaret normale. La mia gavetta sono stati i pub, le piazze». Poi il salto: «In tv, a Fantastico 1992, con la grande ...

