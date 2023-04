Piantedosi alla sinistra: “Sfido chiunque a gestire 6mila arrivi in un fine settimana con mezzi ordinari” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Sì è fatto ricorso allo Stato di emergenza anche per i profughi provenienti dall’Ucraina per avere strumenti di gestione del fenomeno che siamo adeguati al forte impatto causato dall’arrivo concentrato di persone. Quando in un fine settimana ne arrivano 6mila io Sfido chiunque con strumenti ordinari a trovare loro un’adeguata e dignitosa sistemazione“. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è chiamato ancora una volta a specificare la necessità pratico-operativa dello stato d’emergenza proclamato dal governo italiano; a fronte dell’ingresso inedito di migranti verificatosi dall’inizio dell’anno; e di fronte all’incombente problema di afflussi provenienti dalla Tunisia. Piantedosi ha parlato al convegno promosso dal sindacato di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) “Sì è fatto ricorso allo Stato di emergenza anche per i profughi provenienti dall’Ucraina per avere strumenti di gestione del fenomeno che siamo adeguati al forte impatto causato dall’arrivo concentrato di persone. Quando in unne arrivanoiocon strumentia trovare loro un’adeguata e dignitosa sistemazione“. Il ministro dell’Interno, Matteo, è chiamato ancora una volta a specificare la necessità pratico-operativa dello stato d’emergenza proclamato dal governo italiano; a fronte dell’ingresso inedito di migranti verificatosi dall’inizio dell’anno; e di fronte all’incombente problema di afflussi provenienti dTunisia.ha parlato al convegno promosso dal sindacato di ...

