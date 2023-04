Pesto di Giovanni Rana prodotto negli Usa: sequestrate oltre sette tonnellate nel porto di Genova (Di lunedì 17 aprile 2023) Di fronte alla dubbia etichettatura, le autorità hanno deciso di vederci chiaro. L’azienda ha fatto ricorso al Tar Liguria Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Di fronte alla dubbia etichettatura, le autorità hanno deciso di vederci chiaro. L’azienda ha fatto ricorso al Tar Liguria

