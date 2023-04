Pesce, animale o alieno? Il dilemma dello strana creatura trovata su una spiaggia in Texas (Di lunedì 17 aprile 2023) Una donna che passeggiava in una spiaggia del Texas negli Stati Uniti ha intravisto arenata sulla battigia una strana creatura. In po' impaurita ma incuriosita da quel corpo inerme disteso sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Una donna che passeggiava in unadelnegli Stati Uniti ha intravisto arenata sulla battigia una. In po' impaurita ma incuriosita da quel corpo inerme disteso sulla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrPuci : È stata trovata una nuova specie animale vivente negli abissi marini ad oltre 8300 metri di profondità. È chiamato… - GuidoSabatini : Quando l’ultimo albero sarà stato abbattuto, l’ultimo fiume avvelenato, l’ultimo pesce pescato, l’ultimo animale li… - argenteuiil : @dietilammina si significa che sei mezza pesce e quindi hai per metà il cervello di un animale pinnato - SoniaLaVera : RT @incorreggibile: @bottari12 Non sono vegana ma il vegano è il vegetale ,frutta e verdura sono cose buone, i prodotti di origine animale… - incorreggibile : @bottari12 Non sono vegana ma il vegano è il vegetale ,frutta e verdura sono cose buone, i prodotti di origine anim… -